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وزير خارجية فرنسا يزور مصر اليوم ويلتقى الرئيس السيسى وسامح شكرى

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وزير خارجية فرنسا يزور مصر اليوم ويلتقى الرئيس السيسى وسامح شكرى وزير خارجية فرنسا يزور مصر اليوم ويلتقى الرئيس السيسى وسامح شكرى
يزور جان مارك إيرولت، وزير الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسى اليوم الأربعاء، فى زيارة تستغرق يومين، للمشاركة فى اجتماع مع نظرائه باللجنة المصغرة التابعة للجامعة العربية لشئون عملية السلام.

وقال بيان من السفارة الفرنسية، إن وزير الخارجية يرافقه مبعوثه الخاص، بيير فيمونت، وسيتناول المبادرة الفرنسية الخاصة بعقد مؤتمر دولى لإعادة إطلاق عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.
>وسيلتقى وزير الخارجية الفرنسى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية المصرى، سامح شكرى.

كما سيلتقى ايضاً مع ممثلى المجتمع المدنى. وسيتباحث وزير الخارجية الفرنسى مع المسئولين المصريين حول مجمل جوانب التعاون الثنائى وكذلك الملفات الإقليمية التى تحافظ فرنسا ومصر على حوار وثيق بشأنها.


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