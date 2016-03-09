مقتل 28 من المليشيات الحوثية فى نهم وتعز باليمن

قتل حوالى 17 من عناصر مليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى الاشتباكات التى وقعت بين قوات الجيش والمقاومة وبين هذه المليشيات فى مديرية نهم شرقى صنعاء باليمن.

وذكر مركز سبأ الاعلامى أن 17 من المليشيات قتلوا وأصيب عدد كبير منهم أثناء محاولتهم استعادة إحدى التباب التى سيطرت عليها القوات الحكومية ولكن محاولتهم باءت بالفشل.

وأوضح أن اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة جرت بين الجانبين فى الوقت الذى استهدفت فيه طائرات التحالف العربى مواقع وتجمعات للمليشيات فى مناطق فرضة نهم وبران ومسورة بمديرية نهم التى تعد بوابة صنعاء من الناحية الشرقية والتى تشهد قتالا عنيفا بين الجانبين منذ أسابيع بعد سيطرة القوات على معظم أراضيها.

وفى محافظة تعز جنوب غربى اليمن قصفت طائرات التحالف العربى مواقع وتجمعات للمليشيا بمقر اللواء 35 بالمطار القديم غرب مدينة تعز وجبل المطالى والشقب بصبر مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم وتدمير معدات عسكرية لهم.. كما قصفت الطائرات منقطة الرويس فى مدينة المخا الساحلية نتج عنها تدمير مخزن سلاح ومنصة اطلاق صواريخ.

واكدت مصادر المقاومة فى تعز أن 11 من المليشيات قتلوا وأصيب العشرات فى الاشتباكات التى وقعت طوال أمس بين الجانبين وقصف الطائرات فيما قتل أحد عناصر المقاومة وأصيب 11 آخرون، فى حين أصيب 5 مدنيين فى القصف العشوائى للمليشيات على المناطق السكنية فى تعز.

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