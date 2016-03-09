بالفيديو: أمطار وبرد على إمارات الدولة وتوقع استمرارها لغد

شهدت معظم مناطق الدولة صباح اليوم وليلة أمس تساقطا غزيرا للأمطار رافقها البرق والرعد والبرد وتحديدا في المناطق الغربية، فيما شهدت مناطق أخرى أمطارا تفاوتت بين الغزيرة والمتوسطة. وحفاظاً على سلامة الطلبة والموظفين، تم تعليق الدوام اليوم (الأربعاء) في كليات التقنية بأبوظبي والعين والمنطقة الغربية والإدارة المركزية.

وذكرت وزارة الداخلية على حسابها في تويتر أن مناطق متفرقة من مدينة أبوظبي تشهد هطول أمطار غزيرة ودعت الإخوة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر.

كما دعت شرطة أبوظبي الإخوة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر، وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر " هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من مدينة أبوظبي. ندعو الإخوة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر".

من جانبها دعت شرطة دبي مستخدمي الطرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وذكرت عبر حسابها في تويتر أن الإمارة تشهد حاليا تساقط أمطار غزيرة ومتفرقة على الشوارع والطرق الرئيسية.

ونوهت شرطة الشارقة ، على حسابها في تويتر إلى أن "القيادة أثناء المطر تتطلب الحذر.. خفف سرعتك قدر الإمكان، واترك مساحة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك."

من جانبها حذرت وزارة التغيير المناخي والبيئة أنه "إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم وتم سماع هدير المياه من الجبال يجب الخروج من الوادي لتجنب جرف السيل الفجائي."

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أمطارا غزيرة ستهطل بإذن الله، خلال الـ24 ساعة ستشمل معظم مناطق الدولة.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، فإن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم، هي 11.2 درجة مئوية، وكانت في بل جيس الساعة 4.45 صباحا.

حالة الطقس المتوقع اليوم من 08:00 صباح اليوم وحتى 08:00 صباح الغد



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