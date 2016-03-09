أخبار عاجلة

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بالفيديو: أمطار وبرد على إمارات الدولة وتوقع استمرارها لغد

Google+ Print

شهدت معظم مناطق الدولة صباح اليوم وليلة أمس تساقطا غزيرا للأمطار رافقها البرق والرعد والبرد وتحديدا في المناطق الغربية، فيما شهدت مناطق أخرى أمطارا تفاوتت بين الغزيرة والمتوسطة. وحفاظاً على سلامة الطلبة والموظفين، تم تعليق الدوام اليوم (الأربعاء) في كليات التقنية بأبوظبي والعين والمنطقة الغربية والإدارة المركزية.

وذكرت وزارة الداخلية على حسابها في تويتر أن مناطق متفرقة من مدينة أبوظبي تشهد هطول أمطار غزيرة ودعت الإخوة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر. 

كما دعت شرطة أبوظبي الإخوة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر، وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر  " هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من مدينة أبوظبي. ندعو الإخوة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر".

من جانبها دعت شرطة دبي  مستخدمي الطرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وذكرت عبر حسابها في تويتر أن الإمارة تشهد حاليا تساقط أمطار غزيرة ومتفرقة على الشوارع والطرق الرئيسية.

ونوهت شرطة الشارقة ، على حسابها في تويتر إلى أن "القيادة أثناء المطر تتطلب الحذر.. خفف سرعتك قدر الإمكان، واترك مساحة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك."

من جانبها حذرت وزارة التغيير المناخي والبيئة أنه "إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم وتم سماع هدير المياه من الجبال يجب الخروج من الوادي لتجنب جرف السيل الفجائي."

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أمطارا غزيرة ستهطل بإذن الله، خلال الـ24 ساعة ستشمل معظم مناطق الدولة.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، فإن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم، هي 11.2 درجة مئوية، وكانت في بل جيس الساعة 4.45 صباحا.

حالة الطقس المتوقع اليوم من 08:00 صباح اليوم وحتى 08:00 صباح الغد


>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة