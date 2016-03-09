اليوم.. الحكم فى رد المستشار ناجى شحاتة بـ"أحداث المنشية"

تصدر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء حكمها فى طلب رد المستشار محمد ناجى شحاتة والمقدم من أحد المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث عنف المنشية".

واستندت دعوى الرد على أن القاضى أعلن موقفًا عدائيًّا ضد المتهمين، وضد ثورة 25 يناير، وضد أى تيار معارض فى مصر، وذلك خلال لقاء مسجل له، وهو ما يجعله غير أهل لنظر القضية، ويفقده الحيدة لنظرها، وفقا لنص الدعوى.

يواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية، وتقوم بترويع المواطنين، وتهديد أمنهم وسلامتهم، والتظاهر، والتحريض على العنف بمنطقة "المنشية" بمحافظة الجيزة.

- 9 مارس.. الحكم فى رد ناجى شحاتة عن نظر قضية أحداث المنشية

>