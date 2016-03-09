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افتتاح معرض تشكيلى فى مركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية غداَ

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افتتاح معرض تشكيلى فى مركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية غداَ افتتاح معرض تشكيلى فى مركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية غداَ
يقيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية معرض تشكيلى بعنوان "رموز .وأشكال ..وألوان" غداً الخميس ، بقاعة الأخوين "وانلى" ويستمر حتى 20 من الشهر الجارى.

ويعرض المعرض لوحات الفنانة التشكيلية الدكتورة صفاء عبد السلام الأستاذة بكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية، ويضم المعرض عدد من الأعمال الفنية بتقنيات التصوير والكولاج، كتبت الفنانة عن المعرض فى مطويته أنها تسعى إلى أن تتعانق الأشكال لتضئ بالألوان لتسبح فى عالم الخيال لتوحى بالرموز والأفكار وتأخذنا بعيداً عن هذا الزمان والمكان لنلتقى معاَ فى عالم الرموز والأشكال والألوان.

مسابقة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

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