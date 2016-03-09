الكثير من أطفالنا مصابون بالأنيميا..اهزمها واعرف إزاى تقاومها بأرخص الأطعمة

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أن عدد المصابين بمرض الأنيميا من الأطفال فى مصر وصل لـ40%، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى لحل تلك المشكلة بالعديد من الأساليب الصحية والسهلة على أن تكون فى متناول الجميع .

ولحماية أنفسنا وأبنائنا من الإصابة بالأنيميا خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار يمكننا أن نركز على عدد من الأطعمة الرخيصة التى حبانا الله بها والتى يمكن من خلالها توفير الحديد الذى يحتاجه الجسم بأقل الأسعار.

ويوضح الدكتور أحمد صبرى استشارى التغذية العلاجية، أن منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها، أن 40% من الشعب المصرى يعانى من الأنيميا خاصة فئة الشباب، وأن 30% من سكان العالم يعانون من الأنيميا، وهذا بسبب نقص الحديد لأنه من العناصر الغذائية التى يحتاجها الإنسان والتى تدخل فى تكوين خلايا الدم، وتنقيته حيث يعمل الحديد على تكوين الهيموجلوبين الذى يحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة.

ويضع الدكتور أحمد صبرى قائمة من الأطعمة التى تحتوى على الحديد رخيصة الثمن وفى متناول المصريين من أهمها:

أولا: حبوب القمح أو " البليلة" حيث إن حبوب القمح أهم الأطعمة التى تساعد فى القضاء على الأنيميا وفقر الدم وهى غنية جدا بالحديد ومهمة فى نقل الأكسجين إلى الجسم، ويمكن تناولها مع اللبن ويمكن صنع مزيج من اللبن والفراولة والكورن فليكس للأطفال والكبار وهو مزيج يمكن تناوله طلاب المدارس حيث يمدهم بالمتطلبات اليومية من الفيتامينات.

ثانيا: صفار البيض فصفار بيضة واحدة تحتوى على 6 ملجم من الحديد وأغنى مصادر البروتينات.

ثالثا: السبانخ وتعتبر أغنى مصادر الحديد وهى مهمة جدا لبناء العضلات عند الشباب.

رابعا: العدس الأصفر والفول وهما من البقول الغنية بالحديد فمثلا 100 جرام من العدس يحتوى على 60% من احتياجاتنا اليومية، والفول يحتوى على 48% من احتياجتنا من الحديد كما أنه غنى بفيتامين "ب1" والألياف.

خامسا: فول الصويا وهو غنى بالحديد حيث يحتوى على 50% من الحديد ويحتوى على فيتامين "ك" والماغنسيوم والكالسيوم.

سادسا: الفاصوليا البيضاء: حيث تحتوى على 40% من احتياج الجسم من الحديد يوميا، ويمكن إضافتها على طبق السلاطة، ومفيدة للذين يقومون بعمل رجيم.

سابعا: الأسماك بكل أنواعها وهى مصدر مهم من مصادر الحديد والدهون غير المشبعة، ومهمة جدا للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية.

ثامنا: العسل الأسود والذى يتم إنتاجه من قصب السكر، ويعتبر قصب السكر من أغنى مصادر الحديد والمعادن الهامة، مثل المنجنيز والبوتاسيوم والكالسيوم ويعتبر العسل الأسود خاليا من الدهون.

تاسعا: اللب الأبيض وهو يعتبر من المسليات الشعبية ومنتشر فى شرق آسيا وكل حفنة من اللب الابيض تحتوى على 15 ملجم من الحديد.

عاشرا: الباذنجان.. تحتوى الشريحة الواحدة من الباذنجان على 12 ملجم من الحديد وهو غنى جدا بالألياف التى تقاوم الإمساك.

وأكد الدكتور أحمد صبرى أن الفاكهة الحمضية الغنية بفيتامين "C" مثل الفراولة والجوافة والبرتقال واليوسفى والأناناس والجريب فروت تساعد على امتصاص الحديد ومحاربة الأنيميا.

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