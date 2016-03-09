وزير البيئة: غلق مقالب القمامة العشوائية بالقاهرة والمحافظات تدريجيا

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن منظومة القمامة الجديدة تهدف لغلق جميع مقالب القمامة العشوائية تدريجيا بالمحافظات وستكون البداية من محافظة الجيزة مع بدء تطبيق المنظومة .

وأضاف الوزير لـ"اليوم السابع"، أن منظومة المخلفات اكتملت بالفعل، وسيتم إدخال عملية الفصل من المنبع ثم تحسينها ومتابعتها، مشيرا إلى أن القمامة ستجمع من المنازل مباشرة وليس من المقالب فقط، وستسعى لدفن القمامة دفنا صحيا والحصول منه على غاز يتم استخدامه.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تعرض الوزارة الخطة على مجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية للحصول على موافقة المجلس على العروض المقدمة من الشركات والجهات المختلفة التى ستتولى عملية جمع ونقل المخلفات بمنظومة المخلفات الجديدة.

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