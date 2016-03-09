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الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح ترابية.. والعظمى بالقاهرة 32

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الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح ترابية.. والعظمى بالقاهرة 32 الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح ترابية.. والعظمى بالقاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوباً بنشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، خاصة جهة الغرب، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية على الطرق، والطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>الصغرى العظمى

القاهرة

15 32

الإسكندرية

13 24

مطروح

11 23

بورسعيد

15 27

دمياط

15 29

بلطيم

15 29

الإسماعيلية

14 32

السويس

15 31

العريش

16 33

نخل

13 33

طابا

16 30

الطور

17 28

مرسى علم

17 32

الغردقة

16 31

شرم الشيخ

18 30

رفح

14 32

كاترين

10 24

سيوة

10 26

المنيا

13 32

الفيوم

14 32

رأس سدر

16 29

أبوسمبل

19 37 و

سط الدلتا

14 31

أسيوط

12 32

سوهاج

16 33

الأقصر

16 34

أسوان

19 37

شلاتين

17 30

حلايب

19 28

الوادى الجديد

15 33

قنا

16 33

نويبع

17 28

السلوم

11 22

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