الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح ترابية.. والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوباً بنشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، خاصة جهة الغرب، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية على الطرق، والطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الصغرى العظمى
>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8/3/2016 بجميع محافظات مصر
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>الصغرى العظمى
القاهرة15 32
الإسكندرية13 24
مطروح11 23
بورسعيد15 27
دمياط15 29
بلطيم15 29
الإسماعيلية14 32
السويس15 31
العريش16 33
نخل13 33
طابا16 30
الطور17 28
مرسى علم17 32
الغردقة16 31
شرم الشيخ18 30
رفح14 32
كاترين10 24
سيوة10 26
المنيا13 32
الفيوم14 32
رأس سدر16 29
أبوسمبل19 37 و
سط الدلتا14 31
أسيوط12 32
سوهاج16 33
الأقصر16 34
أسوان19 37
شلاتين17 30
حلايب19 28
الوادى الجديد15 33
قنا16 33
نويبع17 28
السلوم11 22
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