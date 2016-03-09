الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح ترابية.. والعظمى بالقاهرة 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

سط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

موضوعات متعلقة:

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8/3/2016 بجميع محافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوباً بنشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، خاصة جهة الغرب، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية على الطرق، والطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.>الصغرى العظمى15 3213 2411 2315 2715 2915 2914 3215 3116 3313 3316 3017 2817 3216 3118 3014 3210 2410 2613 3214 3216 2919 37 و14 3112 3216 3316 3419 3717 3019 2815 3316 3317 2811 22