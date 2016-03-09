54% من القراء يتوقعون عدم نجاح الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار؟"، توقع غالبية القراء عدم نجاح الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار.

وتوقع 54% من القراء عدم نجاح الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار، فى حين توقع 44% من القراء نجاح الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار، وأعرب 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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