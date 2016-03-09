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54% من القراء يتوقعون عدم نجاح الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار

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54% من القراء يتوقعون عدم نجاح الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار 54% من القراء يتوقعون عدم نجاح الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح فى السيطرة على أزمة الدولار؟"، توقع غالبية القراء عدم نجاح الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار.

وتوقع 54% من القراء عدم نجاح الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار، فى حين توقع 44% من القراء نجاح الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار، وأعرب 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- الدولار يشعل سوق السلع الغذائية ويصيب السوق بموجة غلاء جديدة.. شعبة المستوردين: ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بنسبة 20% وإحجام مستوردين عن الاستيراد..ونقص شديد فى الأرز وارتفاع سعر الكيلو إلى 7 جنيهات
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>- الدولار يسجل 783 قرشًا فى نهاية تعاملات الثلاثاء

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مصر 365

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