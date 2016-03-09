مؤسس "فيس بوك" يدعم أوباما ضد طرد المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا

دعم مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الرئيس الأمريكى باراك أوباما، فى التدابير التى يتخذها ضد طرد المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.

وقال مؤسس "فيس بوك"، فى تدوينة مطولة عبر حسابه الشخصى بالموقع، صباح اليوم الأربعاء، "اليوم شاركت 60 من قادة التكنولوجيا فى دعم إجراءات الرئيس أوباما التنفيذية لمنع ترحيل الأطفال المهاجرين غير الشرعيين، أسافر حول العالم وأرى العديد من الدول التى أسمع بها الأصوات المتعالية لبناء الجدران وإبعاد الناس بوصفهم "الأخرون"، سواء كانوا من اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين أو الأقليات الممثلة تمثيلا ناقصا، آمل أن تكون لدينا الحكمة أن نفهم أن أفضل مسار إلى الأمام هو دائما أن تجمع الناس معا، لا تفرق بينهم".

وأضاف زوكربيرج "آمل أن نجد الرحمة والشجاعة لإعطاء الجميع دفعة عادلة، إلى معاملة الجميع باحترام وكرامة، وأن نفعل ما بوسعنا لجعل هذا العالم مكانا أفضل لجميع الناس، ليس فقط من هم يشبهوننا أو يعيشون بالقرب منا".

وتابع مارك "قبل سنوات كنت أُدَرِّس ريادة الأعمال لمجموعة فى مدرسة ثانوية محلية، البعض من أفضل طلابى كانوا غير شرعيين، ولذلك لم يكونوا متيقنين من إمكانية ذهابهم للجامعة. كانوا أذكياء ودؤبين ويمكن أن يكونوا قادة فى مجتمعاتهم وفى العالم أجمع. ولكن على الرغم من تواجدهم فى الولايات المتحدة لفترة طويلة، فإنهم يمكن أن يتم رفضهم فى فرصة للمشاركة بشكل كامل فى حياة بلدنا وتحقيق إمكاناتهم".

وختم "نحن أمة من المهاجرين. نحن عالم واحد، ونحن جميعا متصلين، يجب أن يكون لدينا الإنسانية للترحيب بهؤلاء الأطفال وجمع الناس الآخرين معا، وهذا ما أخبرناه للمحكمة العليا اليوم".

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