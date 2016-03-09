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تعمل ببطارية مشحونة بالكهرباء.. المضخة أحدث علاج بديل لزراعة القلب

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تعمل ببطارية مشحونة بالكهرباء.. المضخة أحدث علاج بديل لزراعة القلب تعمل ببطارية مشحونة بالكهرباء.. المضخة أحدث علاج بديل لزراعة القلب
أكد الدكتور محمود حسنين أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، أن هناك تطورا كبيرا حدث فى مجال أمراض القلب، موضحا أن من ضمن هذه التطورات مضخة القلب، حيث لم يتم التوصل لزراعة قلب بشرى حتى الآن.

وأضاف أنه يتم زرع مضخة فى صدر المريض تقوم بعمل القلب، وضخ الدم فى أعضاء الجسم، وهى موجودة بمركز مجدى يعقوب بأسوان وتم تركيبها لـ20 حالة من الشباب وكبار السن.

وقال الدكتور محمود حسنين، إن تكلفة المضخة تصل إلى حوالى مليون جنيه، ويتم إجراؤها بالمجان بمركز الدكتور مجدى يعقوب، وهى مضخة تعمل ببطارية يعاد شحنها بمصدر كهربائى من خارج الجسم وهناك سلك خارج من صدر المريض ولكن الجهاز كله داخل صدره.

وأشار إلى أن من ضمن التطورات التى شهدتها أمراض القلب، ظهور أدوية جديدة تمنع الاصابة بالجلطة موضحا أن هذه العقاقير لا تحتاج إلى عمل تحليل للسيولة مثل العقار القديم " وارفرين "، وهناك علاجات حديثة لهبوط عضلة القلب تقلل الوفيات بنسبة 20% عن العقاقير القديمة وأفضلها مثبطات إنزيم ايس "ACE".

وأوضح أن هناك الدعامات الدوائية الممتصة باعتبارها أحد أهم التطورات التى شهدها مجال أمراض القلب أيضا، موضحا أن هذه الدعامات الدوائية تختفى بعد امتصاصها وذلك بعد مرور فترة تتراوح بين عام إلى عام ونصف من تركيبها، ويعود الشريان كما كان بعد أن تقوم بعلاج انسداد الشريان.


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