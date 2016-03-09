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4 نصائح لبدء يومك بطريقة صحية..بلاش المنبه واستحمى بماء دافئ

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4 نصائح لبدء يومك بطريقة صحية..بلاش المنبه واستحمى بماء دافئ 4 نصائح لبدء يومك بطريقة صحية..بلاش المنبه واستحمى بماء دافئ
يقدم الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، 4 نصائح للتغلب على الروتين اليومى الذى يؤثر على بداية يومك ويجعلها سيئة وهى.

1- ممارسة الجنس وتقبيل الزوجة فى الصباح:
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تشير الأبحاث إلى أن ممارسة الجنس فى الصباح يطلق مادة الأوكسيتوسين الكيميائية، التى تساعد على الشعور بالسعادة ويقلل من ضغط الدم ويساعد فى خفض ضغط الدم وهرمونات التوتر فى الجسم وتحسين المزاج.

2- الاستحمام بماء دافئ:
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يساعد على تحسين الدورة الدموية وتنشط الجهاز الليمفاوى الذى يساعد فى تخلص الجسم من السموم، فالتواجد مدة 30 ثانية مع رفع الذراعين فوق الرأس تساعد على استرخاء الجسم.

3-استخدام الهاتف وليس المنبه للاستيقاظ:
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ويقول خبير النوم "Guy Meadows"، إن استخدام الهواتف الذكية فى الاستيقاظ من النوم، ليس ضارا كالمنبه، حيث يساعد الأخير فى زيادة هرمون الكورتيزول الذى يزيد مستويات التوتر وهذه بدروها تستهلك طاقة الجسم فى بداية اليوم .

4 - عدم القيلولة: لأنها تؤثر على النوم أثناء الليل وينتهى الأمر بالشعور بالتعب خلال يومك لعدم حصولك على النوم الكافى.

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