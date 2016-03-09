أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تدشين منتدى الحوار الوطنى للشباب بشمال سيناء اليوم

Google+ Print
تدشين منتدى الحوار الوطنى للشباب بشمال سيناء اليوم تدشين منتدى الحوار الوطنى للشباب بشمال سيناء اليوم
تدشن محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، منتدى الحوار الوطنى للشباب، وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، أن الفعاليات ستنطلق فى قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

ومن جانبه، قال إيهاب حسن مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه ينطلق اليوم فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب والمزمع عقده، تحت رعاية اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ويشارك فى الحوار عدد من الشباب الممثل لبرلمان الشباب نموذج محاكاة المجلس الشعبى المحلى، وممثلين عن الجامعات، والقرى، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للمرأة، ومكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بالمحافظة، والجمعيات الأهلية وشباب الأحزاب.

محافظ شمال سيناء يبحث استعدادات انطلاق مؤتمر التعليم الفنى الثالث بالعريش

استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ شمال سيناء يلتقى الصيادلة ويستعرض مشاكل نقص الأدوية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365