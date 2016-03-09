تدشين منتدى الحوار الوطنى للشباب بشمال سيناء اليوم

تدشن محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، منتدى الحوار الوطنى للشباب، وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، أن الفعاليات ستنطلق فى قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

ومن جانبه، قال إيهاب حسن مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه ينطلق اليوم فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب والمزمع عقده، تحت رعاية اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ويشارك فى الحوار عدد من الشباب الممثل لبرلمان الشباب نموذج محاكاة المجلس الشعبى المحلى، وممثلين عن الجامعات، والقرى، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للمرأة، ومكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بالمحافظة، والجمعيات الأهلية وشباب الأحزاب.

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