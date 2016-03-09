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أحدث تقنيات الطباعة والتغليف فى ندوة بمكتبة الإسكندرية اليوم

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أحدث تقنيات الطباعة والتغليف فى ندوة بمكتبة الإسكندرية اليوم أحدث تقنيات الطباعة والتغليف فى ندوة بمكتبة الإسكندرية اليوم
تنظم مكتبة الفنون والوسائط المتعددة بمكتبة الإسكندرية، ندوة عن أحدث تقنيات الطباعة والتغليف "معرض دروبا للطباعة 2016"، اليوم الأربعاء، من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً، يشارك فيها لفيف من خبراء الطباعة والتغليف.

وتنظم المكتبة الندوة بالتعاون مع غرفة صناعات الطباعة والتغليف، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

يفتتح الندوة كل من المهندس خالد محمد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، والمهندس سمير البيلى عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، ويُدير الحوار الأستاذ الدكتور جورج نوبار عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

ويتحدث فى الندوة عدد من رؤساء ومديرى شركات الطباعة فى والشرق والأوسط.


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