محافظ البحر الأحمر: نفذنا مطالب وزارة النقل بألمانيا لتأمين بالمطارات

كشف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل لقاءه مع وكيل وزارة الخارجية الألمانية بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير بدر عبد العاطى، سفير مصر بألمانيا، عقب وصولهما العاصمة برلين للمشاركة فى فعاليات بورصة ITB.

وقال عبد الله فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "السلطات الأمنية المصرية ووزارة الطيران استجابت لمطالب وزارة النقل الألمانية، بشأن اتخاذ إجراءات جديدة لتأمين السائحين والطائرات، وإجراءات التفتيش وتسجيل الدخول بمطار الغردقة".

وأكد أن الملاحظات التى أبدتها وزارة النقل الألمانية بشأن بعض الإجراءات التى تحتاجها شركات الطيران الألمانية للاستمرار فى تسيير رحلاتها إلى مصر، والمتعلقة بإجراءات تفتيشية إضافية على حقائب المسافرين، نُفِّذَت بالكامل، ورغم ذلك انخفضت الحركة السياحية الوافدة للبحر الأحمر.

وأشار إلى أن وكيل وزارة الخارجية الألمانية، أبدى ارتياحه عقب الانتهاء من شرح كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات تأمين المطارات.

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