أخبار عاجلة

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحر الأحمر: نفذنا مطالب وزارة النقل بألمانيا لتأمين بالمطارات

Google+ Print
محافظ البحر الأحمر: نفذنا مطالب وزارة النقل بألمانيا لتأمين بالمطارات محافظ البحر الأحمر: نفذنا مطالب وزارة النقل بألمانيا لتأمين بالمطارات
كشف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل لقاءه مع وكيل وزارة الخارجية الألمانية بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير بدر عبد العاطى، سفير بألمانيا، عقب وصولهما العاصمة برلين للمشاركة فى فعاليات بورصة ITB.

وقال عبد الله فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "السلطات الأمنية المصرية ووزارة الطيران استجابت لمطالب وزارة النقل الألمانية، بشأن اتخاذ إجراءات جديدة لتأمين السائحين والطائرات، وإجراءات التفتيش وتسجيل الدخول بمطار الغردقة".

وأكد أن الملاحظات التى أبدتها وزارة النقل الألمانية بشأن بعض الإجراءات التى تحتاجها شركات الطيران الألمانية للاستمرار فى تسيير رحلاتها إلى مصر، والمتعلقة بإجراءات تفتيشية إضافية على حقائب المسافرين، نُفِّذَت بالكامل، ورغم ذلك انخفضت الحركة السياحية الوافدة للبحر الأحمر.

وأشار إلى أن وكيل وزارة الخارجية الألمانية، أبدى ارتياحه عقب الانتهاء من شرح كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات تأمين المطارات.

زعزوع يلتقى مع مسئولين حكوميين بألمانيا لاستئناف الرحلات لشرم الشيخ
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام