ندوة بعنوان "التفضيل بين الذكور والإناث" بقرية شم البصل فى المنيا اليوم

ينظم مركز إعلام المنيا، اليوم الأربعاء، ندوة إعلامية موسعة بعنوان "التفضيل بين الذكور والإناث على مائدة الحوار" وذلك فى تمام الحادية عشر صباحاً بالوحدة المحلية لقرية شم البصل بالتعاون مع مجلس مدينة مغاغة.

وقالت منال الصناديقى مدير مركز إعلام المنيا، إن الندوة تحاضر فيها دكتورة هدى الضوى مدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة المنيا، بحضور سيد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة.

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