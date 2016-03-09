لجنة اتصالات برلمان لبنان:بعض شبكات الانترنت لها أنشطة تجسس لصالح إسرائيل

>حذر حسن فضل الله رئيس لجنة الاتصالات والإعلام بمجلس النواب اللبنانى عضو كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله من أن هناك بعض شبكات الانترنت غير الشرعية فى لبنان لها علاقة بشبكات تجسس لصالح إسرائيل .

وقال فضل الله فى اجتماع للجنة الاتصالات مع وزير الاتصالات بطرس حرب بشأن شبكات الانترنت غير الشرعية – ناقشنا موضوعا مهما أعتقد له علاقة بما اصطلحنا على تسميته مكافحة الانترنت غير الشرعي.

وأضاف أن هناك بعض الجهات والشركات، عمدت الى تركيب تجهيزات ضخمة فى بعض المرتفعات فى بعض المناطق اللبنانية، وتعمد هذه التجهيزات الى اخذ الانترنت من الخارج ومن ثم تزويد المواطنين باشتراكات غير شرعية وغير قانونية .

وقال: "نحن ركزنا فى النقاش على أمرين: الامر الاول يتعلق بالبعد الأمنى لهذا الخرق، وجميعنا يذكر شبكة الباروك التى جرى وضع اليد عليها فى الماضي، وتبين أن هناك شبكة تجسس اسرائيلية كبيرة على لبنان من خلال ما عرف بشبكة الباروك واليوم هناك شبكات مماثلة لكن لن نستبق التحقيقات لكى نكشف عنها ولن نوجه اتهامات الآن لأحد لكن هناك مخاطر حقيقية.

وأشار إلى أن هذه الشبكات غير القانونية وغير المرخصة وغير الخاضعة لرقابة الدولة قد تكون هذه الشبكات مخروقة من قبل العدو الإسرائيلي، أو حتى من قبل اى جهة تريد ان تتجسس على لبنان وهذا الموضوع بات الآن فى عهدة السلطات القضائية وفى عهدة الاجهزة الأمنية.

وقال "لكن هناك سؤال يمكن أن نكون جميعنا قد طرحناه على أنفسنا داخل الجلسة وهو كيف يمكن أن يتم تركيب شبكات كبيرة وأعمدة إرسال ضخمة فى بعض المناطق اللبنانية من دون أن تكتشف وتقوم بعملها وتزود المواطنين والمؤسسات وما شابه فى خدمة الانترنت ولا أحد يستطيع كشفها من قبل الوزارات او من قبل الاجهزة المعنية وبالتالى ملاحقتها.

وأضاف: "طبعا، لن أتحدث عن الشق المالى لهذا الموضوع لأن هناك تهربا كبيرا من دفع الرسوم والاموال العائدة للدولة اللبنانية ونعرف قطاع الانترنت هو اليوم من القطاعات الانتاجية فى لبنان، ولا يمكننا بعد اليوم أن نتحدث عن قطاع الاتصالات بمعزل عن قطاع الانترنت.

على صعيد آخر.. قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب اللبنانى لقد ناقشنا بكل ما يتعلق بالبنية التحتية لشبكة الانترنت سواء لتمديدات الفايبر والوصول الى تلك المناطق وبرفض كل الاتصالات لإعطاء رخص لأى مؤسسة أو جهة أو لأى شخص فى لبنان يريد ان يقوم بتمديدات خالصة بالفايبر فهذا ملك الدولة ولا يمكن بأى دواع أن يسمح خارج الاطر القانونية والتى لها ترتيباتها من خلال مجلس الوزراء.

من جانبه، قال وزير الاتصالات اللبنانى بطرس حرب" لقد أطلعت اللجنة على خطة العشرين للعام 2020 لنشر الجيل الرابع للهاتف الخليوى فى كل لبنان ولنشر ما يسمى الالياف الضوئية ايضا فى كل لبنان، وهى الخطة الاولى الاستراتيجية لخدمات الاتصالات والمعلومات فى لبنان.

وأعرب عن أمله أنه مع تنفيذ هذه الخطة التى بدأت أن يعود لبنان الى المركز الاول فى العالم العربى فى مجال الاتصالات وفى مقدمة الدول فى كل العالم لأنه قد يكون الدولة الوحيدة فى العالم التى يكون لديه الجيل الرابع على كل الاراضى اللبنانية من خلال الالياف الضوئية ".

وتابع حرب: "كانت مناسبة ايضا للبحث فى كل النواحى المتعلقة بعالم الاتصالات ومنها الأمن المعلوماتى لتأمين الحماية لتبادل المعلومات وسرية المعلومات وطرحت ما بلغنا من معلومات ومن شكوى حول قيام أشخاص لا نعرفهم بمد شبكات وخدمات للانترنت للخدمات الهاتفية واللاسلكية فى لبنان بطرق غير شرعية وهذا ما دفعنى إلى تقديم هذه الشكوى الى النيابة العامة التمييزية والى النيابة العامة المالية فورا وطلبنا اجراء التحقيق اللازم فى هذا الامر.

وقال "لا اريد استباق التحقيق ، ونترك للقضاء الكشف عن هؤلاء وسأبلغ أنا شخصيا الاجهزة الامنية المختصة، قبل القضائية لاتخاذ التدابير والحيطة لكى لا يستعمل هذا الامر فى اى طرق للاعتداء على لبنان، وأمن اللبنانيين او الدخول فى اسرارهم .

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