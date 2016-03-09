البنتاجون: تحطم طائرة للجيش الأمريكى فى العراق وإنقاذ طاقمها

>قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء، إن طائرة تابعة للجيش الأمريكى على متنها طاقم من أربعة أفراد تحطمت فى العراق يوم السبت، لكن دون وقوع إصابات واستبعدت التقارير الأولية أنها تعرضت لهجوم.

وفى وقت سابق يوم الثلاثاء، قال قائد العمليات فى البحرية الأمريكية الأميرال جون ريتشاردسون لصحيفة واشنطن بوست إن طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية أنقذت أفراد الطاقم الأربعة يوم السبت بعد هبوط اضطرارى لطائرة الاستطلاع التابعة للجيش الأمريكي.

ونقلت الصحيفة عن ريتشاردسون قوله إن عملية الإنقاذ انطلقت من أربيل فى شمال العراق. وقال ريتشاردسون للصحيفة "تم انتشالهم ونقلوا جوا من موقع الحادث فى غضون أربع دقائق من الإنذار... كان التوقيت جيد جدا."

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