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مرور الجيزة يضبط 485 مخالفات مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر

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مرور الجيزة يضبط 485 مخالفات مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر مرور الجيزة يضبط 485 مخالفات مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر أمس من ضبط 485 مخالفات مرورية متنوعة منها 152 مخالفة نموذج 125 و53 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 6 مركبات توك توك وضبط 19 دراجة نارية بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


>الخميس.. محافظ ومدير أمن الغربية يفتتحان مجمع وحدات المرور بطنطا

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مصر 365

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