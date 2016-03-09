"الخدمات البيطرية" توفد 3 لجان للبرازيل لاستيراد 20 ألف رأس ماشية

قال اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم إيفاد 3 لجان بيطرية إلى البرازيل، لاستيراد 20 ألف رأس من العجول الحية.

وأكد "محروس"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "،أن هدف اللجان البيطرية متابعة وفحص العجول الحية، وإعطاء جميع التحصينات اللازمة طبقًا للاشتراطات الحجرية البيطرية المصرية والمنظمات الدولية ببلد المنشأ، لضمان خلوها من أى أمراض قبل دخولها شحنها ودخولها البلاد.

من جانبه، أوضح الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تلقت طلبات من كبرى الشركات المستوردة للماشية الحية لاستيراد 20 الف رأس من البرازيل ، بعد فتح الاستيراد لأول مرة بعد توقف دام 3 أعوام، مشير إلى أن مهام اللجان البيطرية المتواجدة فى بلد المنشأ، هى الفحص ومتابعة شحنات الحيوانات القادمة للبلاد.

وأكد المولى، أن استئناف استيراد الماشية الحية من البرازيل، بعد استكمال جميع الإجراءات التى اشتملت على تقييم دراسة علمية، قامت بها مجموعة بيطرية عن السوق البرازيلية، وتم وضع ضوابط لشحنات الاستيراد الجديدة، وهى ألا يزيد سن الماشية على 30 شهرًا، بالإضافة إلى سفر لجان من "الحجر البيطرى" لفحص اللحوم قبل توريدها كإجراء عادى تتخذه الهيئة عند كل عملية توريد خلال أسبوعين.

كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اتخذت عددًا من الإجراءات قبل فتح أى مناشئ جديدة أو إعادة فتحها، من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، وصحة الحيوان وغيرها، وذلك بعد موافقة وزير الزراعة على بدء الاستيراد من البرازيل،بعد الإطلاع على الدراسة العلمية التى أعدها بعض الخبراء البيطريين، وتم عرضها على مجلس الإدارة الاخير وتمت الموافقة على الاستيراد.

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