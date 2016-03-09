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رئيس جهاز "6 أكتوبر": 6 مليارات جنيه تكلفة تنفيذ الـ42 ألف شقة بالمدينة

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رئيس جهاز "6 أكتوبر": 6 مليارات جنيه تكلفة تنفيذ الـ42 ألف شقة بالمدينة رئيس جهاز "6 أكتوبر": 6 مليارات جنيه تكلفة تنفيذ الـ42 ألف شقة بالمدينة
أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن تكلفة تنفيذ 42 ألف وحدة سكنية بالمدينة الجارى تنفيذهم حاليا تصل لنحو 5 مليار جنيه، بالإضافة لمليار جنيه أخرى لترفيق المنطقة المخصصة لإنشاء هذه الوحدات السكنية.

وأضاف المهندس عصام بدوى، لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الوحدات السكنية المقرر تنفيذها فى المدسنة يصل لـ95 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن التمويل اللازم لإنشاء هذه الوحدات متوافر بالكامل لدى الجهاز.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن معظم شركات المقاولات المدرجة فى القائمة التى وافق عليها مجلس الوزراء لإسناد لهم تنفيذ 42 ألف وحدة بالأمر المباشر، استلمت الموقع وبدأت فى أعمال الحفر وجس التربة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنتهى شركات المقاولات من تنفيذها خلال عام من تاريخ بدء التنفيذ.

وحول الـ53 ألف وحدة سكنية الأخرى، أكد أنه سيتم تنفيذهم من خلال طرح مناقصات على شركات المقاولات.


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