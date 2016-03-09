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بالفيديو والصور.. "صحافة المواطن": اشتعال سيارة ملاكى بميدان التحرير

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بالفيديو والصور.. "صحافة المواطن": اشتعال سيارة ملاكى بميدان التحرير بالفيديو والصور.. "صحافة المواطن": اشتعال سيارة ملاكى بميدان التحرير
أرسل القارئ حاتم عطية، لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" صورًا ومقطع ، لحريقٍ نشب فى سيارة ملاكى فى ميدان التحرير، بعد أن اصطدمت فى الأسلاك الشائكة عند مدخل شارع طلعت حرب.

وأشار القارئ، إلى السيطرة على الحريق باستخدام الطفايات الخاصة بالسيارات المارة، وطفايات أصحاب المحال المجاورة، وتابع القارئ: "العربية اصطدمت بالسلك الشائك، وعملت زى ماس اشتعل بسرعة فى كبوت العربية".
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>شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اشتعال سيارة ملاكى (1)

اشتعال سيارة ملاكى (2)

اشتعال سيارة ملاكى (3)

اشتعال سيارة ملاكى (4)

اشتعال سيارة ملاكى (5)
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مصر 365

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