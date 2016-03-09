بالفيديو والصور.. "صحافة المواطن": اشتعال سيارة ملاكى بميدان التحرير

أرسل القارئ حاتم عطية، لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" صورًا ومقطع فيديو ، لحريقٍ نشب فى سيارة ملاكى فى ميدان التحرير، بعد أن اصطدمت فى الأسلاك الشائكة عند مدخل شارع طلعت حرب.

وأشار القارئ، إلى السيطرة على الحريق باستخدام الطفايات الخاصة بالسيارات المارة، وطفايات أصحاب المحال المجاورة، وتابع القارئ: "العربية اصطدمت بالسلك الشائك، وعملت زى ماس اشتعل بسرعة فى كبوت العربية".

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