نائب برلمانى: حديث سفير إسرائيل عن لقاء أعضاء بالمجلس ادعاء لحفظ ماء وجهه

قال طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن حديث السفير الاسرائيلى حول لقاءه عددا من نواب البرلمان وليس توفيق عكاشة فقط، حديث أجوف وادعاء غير حقيقى.

وأشار عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يجب معرفة من هم هؤلاء النواب الذين التقوا السفير الاسرائيلى إذا كان كلامه صحيحا، ويجب أن يقدم قرائن حول هذا الأمر، مشيرا الى أن إثارة السفير الاسرائيلى لهذا الامر هو محاولة لحفظ ماء وجهه بعد فضح مقابلته مع توفيق عكاشة.

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