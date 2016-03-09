مدير "محميات البحر الأحمر": وضعنا خطة لجعلها أهم مصادر الدخل القومى

قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن المحميات الطبيعية ستصبح قريبا من أهم مصادر الدخل القومى لمصر، وذلك بناء على خطة وضعتها وزارة البيئة تحت إشراف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، حيث تم وضع الملامح المبدئية للاستثمار البيئى داخل المحميات من خلالها.

وأضاف غلاب لـ"اليوم السابع"، أن من أهم تلك الملامح بناء منشآت خفيفة على بعض الجزر البحرية، و تحديد مناطق الغطس ومشاهدة الطيور البحرية من مناطق محددة والتى تعد فى بعض الدول سياحة مستقلة بذاتها.

وأوضح أن الخطة التى يتبعها الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ستجعل من المحميات الطبيعية أهم مصادر الدخل القومى فى مصر مقارنة بدول أخرى مثل أستراليا وإسبانيا والتى يعد أهم مصادر الدخل بها المحميات الطبيعية.

وردا عن ما أذيع مؤخرا عن بيع وزارة البيئة للمحميات الطبيعية، قال مدير محميات البحر الأحمر نصا:" الكلام عن بيع المحميات كلام مرسل وملتزمون بحماية مواردها الطبيعية ووزارة البيئة رفعت كفاءة المنشآت الإدارية واستراحات العاملين، على مستوى البحر الأحمر، كما تم إنشاء مكاتب بالغردقة والقصير ومرسى علم وبمحمية وادى الجمال وأم العبس وحماطة وشلاتين وحلايب وأبورماد".

وأعلن غلاب عن خطة بحرية تنتهجها ادارة محميات البحر الأحمر، لمنع التجاوزات البحرية من قبل المخالفين، وهى قيام بدوريات مستمرة بحرية وبرية داخل المحميات على مدار 24 ساعة.

وأشار غلاب، إلى أن خطة الدوريات البحرية المستمرة قضت على الصيد الجائر والتجاوزات البحرية بنسبة 80 %، مؤكدا عقب ارتفاع معدل القضاء على الصيد الجائر وجه وزير البيئة بدعم محميات البحر الأحمر ب 7 مراكب سريعة ومتطورة.

وعن الحياه البريةـ قال مدير محميات البحر الأحمر، إنهم قاموا بحملة تصوير كبيرة داخل المحميات لرصد الغزلان، مؤكدا أن الصور الاخيرة التى اتنشرت عبر الفيس بوك بصيد 4 غزلان بالقصير لم تثبت صحتها.

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