أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس مسجلين خطر انتحلا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالعجوزة

Google+ Print
حبس مسجلين خطر انتحلا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالعجوزة حبس مسجلين خطر انتحلا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالعجوزة
أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة بحبس عاطلين مسجلين سرقات بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بعد استيقافهما فى الطريق العام، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحريات اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة أن "همبكة وحسون" تم ضبطهما خلال كمين معد لهما بعد ورود العديد من البلاغات بتعرض عدد من الأثرياء العرب من جنسيات مختلفة لحوادث سرقة من المتهمين، بعد انتحالهما صفة ضابطين.

بضبط المتهمين تم العثور على 20 ألف جنيه، وعربية ملاكى وطبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


>حبس لص 4 أيام بتهمة الاستيلاء على متعلقات محام من مسجد نقابة المحامين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365