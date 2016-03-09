حبس مسجلين خطر انتحلا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة بحبس عاطلين مسجلين سرقات بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بعد استيقافهما فى الطريق العام، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحريات اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة أن "همبكة وحسون" تم ضبطهما خلال كمين معد لهما بعد ورود العديد من البلاغات بتعرض عدد من الأثرياء العرب من جنسيات مختلفة لحوادث سرقة من المتهمين، بعد انتحالهما صفة ضابطين.

بضبط المتهمين تم العثور على 20 ألف جنيه، وعربية ملاكى وطبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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