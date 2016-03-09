ضبط 14 مشتبه به فى حملة أمنية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الأربعاء، فى بيان لها عن تنفيذ حملة أمنية تمشيطية بمنطقة زارع الخير دائرة قسم شرطة رابع العريش بالتنسيق مع فرع الأمن العام بشمال سيناء وإدارة الأمن الوطنى، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارة المرور مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى بالاشتراك مع القوات المسلحة، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 14 شخصاً مشتبه به، و3 محكوم عليهم.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الجنوبية الطاسة، صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب من فحص 75 سيارة، و12 شخص مشتبه بهم تم فحصهم جنائياٌ ولم يستدل لهم على معلومات، بينما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الغربية رمانة ـ بئر العبد من فحص 15سيارة، وفحص 130 شخص مشتبه بهم، تم فحصهم جنائياً ولم يستدل لهم على معلومات، وضبط 23 محكوماًَ عليهم، و6 قضايا تموينية، و39 مخالفة مرافق متنوعة.

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