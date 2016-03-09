قسم التشريع بمجلس الدولة يناقش تعديلات قانون هيئة الشرطة اليوم

يناقش قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، لمشروع قانون تعديل قانون هيئة الشرطة.

وانتهت اللجنة المشكلة من قسم التشريع لإعداد التقرير عن القانون لمناقشته، وذلك تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على مجلس النواب، بصفته السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ ما يراه محققا للغاية من التعديلات .

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