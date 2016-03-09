استئناف محاكمة 21 اخوانياً متهمين بالتحريض على العنف بسوهاج اليوم

تستأنف محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، محاكمة 21 متهماً من جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والتحريض على العنف بدائرة مركز جرجا.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز جرجا عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج للمتهمين تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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