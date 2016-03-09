كيفية ضبط السكر على مدار الساعة والكشف المبكر عن مضاعفاته بمؤتمر القومى للسكر

ينظم المعهد القومى للسكر مؤتمره السنوى فى الفترة من 9 : 10 مارس، تحت عنوان "سكر اليوم" لمناقشة المستجدات فى علاج السكر وكيفية ضبط السكر على مدار الساعة والكشف المبكر عن مضاعفاته، وتاثير السكر على العين، والكلى، والقلب والأوعية الدموية الطرفية، والتغذية السليمة لمريض السكر، وعلاقة السكر بالأسنان كما سيتم مناقشة الأدوية الجديدة التى تساعد فى ضبط السكر.

وقال الدكتور هشام الحفناوى أستاذ السكر والغدد الصماء عميد المعهد القومى للسكر، إن المؤتمر يعقد بحضور حوالى 1000 طبيب على مدى يومين.

يشارك فى المؤتمر أساتذة السكر من مختلف أنحاء مصر بالإضافة إلى مشاركة أطباء القلب والأوعية الدموية والعيون من المعهد القومى للسكر ومشاركة منظمة الصحة العالمية، وعدد من الخبراء الأجانب.

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