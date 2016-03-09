اليوم.. ثقافة الإسماعيلية تكرم أسر الشهداء فى ذكرى استشهاد عبد المنعم رياض

ينظم اليوم الأربعاء قصر ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى احتفالية لإحياء ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور اللواء يس طاهر محافظة الإسماعيلية والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، والدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبعض قيادات الهيئة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال ماهر كمال مدير عام قصر الثقافة، إن الاحتفالية سيشارك بها جميع طوائف الشعب المصرى، وأهالى شهداء الجيش والشرطة والشعب وتبدأ بعرض فليم وثائقى عن الشهيد عبد المنعم رياض يحكى قصة حياته بالجيش المصرى، بالإضافة إلى فيلم أخر عن شهداء سيناء على مدار الحروب التى مرت بها.

وأشار كمال إلى أن فرقة الإسماعيلية للموسيقى العربية وفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية سوف تشاركان بأغنيات وطنية وفقرة تعبيرية للأطفال عن الشهيد، كما يشارك بعض الشعراء بقصائد عن الشهيد ويتم توزيع دروع وميداليات وشهادات تقدير تكريماً لأهالى الشهداء.

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