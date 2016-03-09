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البحوث الإسلامية:عدم توثيق الزواج للحصول على المعاش تحايل على القانون ومحرم

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البحوث الإسلامية:عدم توثيق الزواج للحصول على المعاش تحايل على القانون ومحرم البحوث الإسلامية:عدم توثيق الزواج للحصول على المعاش تحايل على القانون ومحرم
قال مجمع البحوث الإسلامية ،إن أخذ مال لا يحل أخذه عمل محرم ، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة.

وأضاف المجمع، ردا على سؤال ورد إليه "أنا مطلقة وبعد طلاقى أخذت معاش والدى.. فهل يحق لى أن أتزوج دون توثيق الزواج؟"، أنه للدولة الحق فى مراعاة ما تراه محققا لمصالح رعيتها ، وعليه فالتحايل لأخذ هذا المعاش عمل محرم، والواجب على السائلة أن ترضى بما قسم الله عز وجل لها من رزق .
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>بالصور.. اختلاف فتاوى البحوث الإسلامية ودار الإفتاء يهدد الاقتصاد..المجمع يحرم تعاملات البنوك وشهادات الاستثمار والإفتاء تجيزها.. يشكك فى صحة الصلاة بالمساجد التى بها أضرحة والدار ترد: جائزة بل مستحبة

اختلاف الفتاوى بين مجمع البحوث ودار الإفتاء يعرقل تجديد الخطاب الدينى.. المجمع يحرم قروض التمويل العقارى والإفتاء تجيزها.. وخلاف حول الصلاة فى المساجد المتضمنة أضرحة

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