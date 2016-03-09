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للتدفئة والرشاقة..شوربة العدس وحمص الشام أغذية غنية بالفيتامينات فقيرة فى الدهون

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للتدفئة والرشاقة..شوربة العدس وحمص الشام أغذية غنية بالفيتامينات فقيرة فى الدهون للتدفئة والرشاقة..شوربة العدس وحمص الشام أغذية غنية بالفيتامينات فقيرة فى الدهون
يسعى أطباء التغذية للبحث الدائم عن الأطعمة التى لا تؤدى إلى السمنة، وفى نفس الوقت تزيد من الإحساس بالشبع، للابتعاد عن والحلويات والأطعمة السريعة والمشبعة بالدهون والتى يعشقها الكثيرون لأنها تعمل على زيادة الوزن.

ويقدم الدكتور كريم جمال عضو الجمعية المصرية للتغذية بعض الأطعمة الخفيفة ذات القيمة الغذائية العالية، والسعرات الحرارية القليلة، والتى تتميز بسهولة تحضيرها فى المنزل وتوافرها خارج المنزل ومن أهم هذه الأطعمة.

شوربة العدس..


>يقول الدكتور كريم جمال إن من أشهر الشوربات الشتوية ذات القيمة الغذائية العالية والتى تمد الجسم بالطاقة، شوربة العدس حيث يحتوى على فيتامينات ب المركب، النحاس، المغنيسيوم والحديد، موضحا أن العدس يساعد على تنظيم سكر الدم ولذا فهو وجبة مناسبة جدا لمرضى السكر، كما يساعد فى الحماية من أمراض القلب مؤكدا أنه يمكن إضافة الخضروات إليه مثل الجزر لمضاعفة فوائدها الغذائية.

حمص الشام..


>وقال إن حمص الشام يعتبر من المشروبات المحببة فى فصل الشتاء، وهو عبارة عن وجبة غذائية متكاملة تحتوى على البروتين، النشويات، الفيتامينات والمعادن، مؤكدا أن الحمص يحتوى على فيتامين " ك " وهو مفيد لصحة الشعر والأظافر، كذلك يحتوى على الحديد، والكالسيوم.

وأشار إلى أن الإضافات الأخرى التى يمكن أن تضاف إلى هذا المشروب الرائع مثل الشطة والليمون لهم العديد من الفوائد، وتساعد الشطة على إمداد الجسم بالطاقة والدفئ فى الجو البارد.

يذكر أن 100 جرام من الحمص يحتوى على حوالى 160 سعرا حراريا فقط.

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