أخبار عاجلة

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

فلسطينى يقتل سائحًا أمريكيًا ويصيب 9 أشخاص آخرين فى تل أبيب

Google+ Print
فلسطينى يقتل سائحًا أمريكيًا ويصيب 9 أشخاص آخرين فى تل أبيب فلسطينى يقتل سائحًا أمريكيًا ويصيب 9 أشخاص آخرين فى تل أبيب

>قالت السلطات الإسرائيلية إن سائحا أمريكيا قتل وأصيب تسعة أشخاص آخرين على الأقل طعنا بسكين فلسطينى فى منطقة ميناء يافا بتل أبيب أمس الثلاثاء، بينما كان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى فى اجتماع على بعد بضعة كيلومترات.

وقع الهجوم على ممر قرب شاطئ يرتاده السياح. وقالت خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف إن أربعة من المصابين فى حالة خطيرة.

وقال رون هولداى رئيس بلدية تل أبيب لراديو الجيش: "إرهابي.. مقيم غير قانونى جاء من مكان ما فى الأراضى الفلسطينية... أتى إلى هنا فى يافا وشرع فى الركض ... على الممر. وطعن الناس فى طريقه دون تمييز."، مشيرا إلى أن ضابط شرطة لحق بالمهاجم فى نهاية الأمر وقتله بالرصاص.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة الهجوم وقالت إن الأمريكى القتيل يدعى تيلور ألن فورس، وقالت فى بيان: "كما قلنا مرات عديدة لا يوجد أى مبرر على الإطلاق للإرهاب. سنواصل تشجيع جميع الأطراف على اتخاذ خطوات إيجابية للحد من التوتر وإعادة الهدوء."

ووصل بايدن إلى إسرائيل مساء الثلاثاء فى زيارة مدتها يومان وكان فى اجتماع مع الرئيس الإسرائيلى السابق شمعون بيريس فى يافا وقت وقوع الهجوم تقريبا. ونفذ فلسطينيون ثلاثة هجمات أخرى يوم الثلاثاء.

ففى القدس فتح فلسطينى النار على الشرطة الإسرائيلية فى شارع مزدحم فأصاب ضابطين بجروح خطيرة قبل قتله بالرصاص. وجرى أيضا إطلاق النار على فلسطينية (50 عاما) وقتلها بعدما حاولت طعن ضباط شرطة إسرائيليين.

وفى ضاحية بتاح تكفا فى تل أبيب دخل فلسطينى متجرا وطعن إسرائيليا. وتغلب الرجل المصاب وصاحب المتجر معا على المهاجم وقاتلاه بنفس السكين. وقال متحدث باسم الشرطة إن المهاجم توفى متأثرا بجروحه.

وقتل منذ أكتوبر 28 إسرائيليا وأمريكيان فى هجمات فلسطينية بالطعن وإطلاق النار والدهس بسيارات. وقتلت القوات الإسرائيلية 177 فلسطينيا على الأقل تقول إسرائيل إن 119 منهم مهاجمون بينما قتل أغلب الباقين بالرصاص فى احتجاجات عنيفة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365