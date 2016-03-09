فلسطينى يقتل سائحًا أمريكيًا ويصيب 9 أشخاص آخرين فى تل أبيب

>قالت السلطات الإسرائيلية إن سائحا أمريكيا قتل وأصيب تسعة أشخاص آخرين على الأقل طعنا بسكين فلسطينى فى منطقة ميناء يافا بتل أبيب أمس الثلاثاء، بينما كان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى فى اجتماع على بعد بضعة كيلومترات.

وقع الهجوم على ممر قرب شاطئ يرتاده السياح. وقالت خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف إن أربعة من المصابين فى حالة خطيرة.

وقال رون هولداى رئيس بلدية تل أبيب لراديو الجيش: "إرهابي.. مقيم غير قانونى جاء من مكان ما فى الأراضى الفلسطينية... أتى إلى هنا فى يافا وشرع فى الركض ... على الممر. وطعن الناس فى طريقه دون تمييز."، مشيرا إلى أن ضابط شرطة لحق بالمهاجم فى نهاية الأمر وقتله بالرصاص.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة الهجوم وقالت إن الأمريكى القتيل يدعى تيلور ألن فورس، وقالت فى بيان: "كما قلنا مرات عديدة لا يوجد أى مبرر على الإطلاق للإرهاب. سنواصل تشجيع جميع الأطراف على اتخاذ خطوات إيجابية للحد من التوتر وإعادة الهدوء."

ووصل بايدن إلى إسرائيل مساء الثلاثاء فى زيارة مدتها يومان وكان فى اجتماع مع الرئيس الإسرائيلى السابق شمعون بيريس فى يافا وقت وقوع الهجوم تقريبا. ونفذ فلسطينيون ثلاثة هجمات أخرى يوم الثلاثاء.

ففى القدس فتح فلسطينى النار على الشرطة الإسرائيلية فى شارع مزدحم فأصاب ضابطين بجروح خطيرة قبل قتله بالرصاص. وجرى أيضا إطلاق النار على فلسطينية (50 عاما) وقتلها بعدما حاولت طعن ضباط شرطة إسرائيليين.

وفى ضاحية بتاح تكفا فى تل أبيب دخل فلسطينى متجرا وطعن إسرائيليا. وتغلب الرجل المصاب وصاحب المتجر معا على المهاجم وقاتلاه بنفس السكين. وقال متحدث باسم الشرطة إن المهاجم توفى متأثرا بجروحه.

وقتل منذ أكتوبر 28 إسرائيليا وأمريكيان فى هجمات فلسطينية بالطعن وإطلاق النار والدهس بسيارات. وقتلت القوات الإسرائيلية 177 فلسطينيا على الأقل تقول إسرائيل إن 119 منهم مهاجمون بينما قتل أغلب الباقين بالرصاص فى احتجاجات عنيفة.

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