بالصور.. أحمد فتحى مازحا فور رؤيته فريق الزمالك بالمطار: يارب الطيارة تقع

قال الكابتن أحمد فتحى، نجم النادى الأهلى فور رؤيتة فريق نادى الزمالك بمطار القاهرة الدولى، مازحًا: "صلوا على النبى.. يارب الطيارة تقع بينا يا جدعان" وتعالت ضحكات أعضاء فريق الزمالك فور سماعهم مزاح فتحى.

ودار حديث ودى بين كابتن الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وحازم إمام، وأحمد فتحى، وقَبَّلَ إمام رأس فتحى.

يذكر أن الأهلى والزمالك سيتوجهان على طائرة واحدة لأثيوبيا ثم يتوجه الفريق الأحمر لأنجولا والأبيض للكاميرون، لخوض مباراتى الذهاب فى دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا.

بالصور.. مصطفى فتحى يستقبل مدرب الأهلى بالأحضان