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رئيس جهاز "طيبة الجديدة": تخصيص 25 مليون جنيه لتطوير الأحياء بالمدينة

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رئيس جهاز "طيبة الجديدة": تخصيص 25 مليون جنيه لتطوير الأحياء بالمدينة رئيس جهاز "طيبة الجديدة": تخصيص 25 مليون جنيه لتطوير الأحياء بالمدينة
أكد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أن الخطة الاستثمارية للجهاز تصل لـ528 مليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 100% من المستهدف فى الربع الاول والثانى، لافتا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لتطوير الأحياء بالمدينة.

وأضاف المهندس أشرف فتحى، لـ"اليوم السابع"، أنه جار تنفيذ مركز شباب بالمدينة بتكلفة 47 مليون جنيه، بالإضافة إلى 2 سوق تجارى يتضمن السوق الواحد 16 محل، بجانب تنفيذ 2 نقطة شرطة بالمدينة و2 مطافى.

وأوضح أنه تم الانتهاء من ترفيق الأراضى المخصصة لإنشاء المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان المتوسط بالمدينة وجارى إعداد المخططات اللازمة، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ 1776 وحدة سكنية بواقع 74 عمارة.

وحول مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، أشار إلى أنه تم تسليم عدد 480 وحدة سكنية للمواطنين، ومن المقرر الانتهاء من تسليم كامل الوحدات التى تم طرحها أبريل المقبل بواقع 6912 وحدة سكنية.

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