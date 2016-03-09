بالصور.. كسوف كلى للشمس فى جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ وغرب أستراليا

تشهد منطقة جنوب شرق آسيا وأنحاء من المحيط الهادئ وغرب أستراليا، ظاهرة فلكية نادرة، حيث تتعرض الشمس لكسوف كلى صبيحة اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلى لإندونيسيا وذلك فى عدة مقاطعات وبعض جزر المحيط الهادئ.

واستعد سكان البلاد التى تشهد فيها الشمس الكسوف الكلى وآلاف السياح، باستخدام كل الوسائل والتجهيزات التى تمكنهم من متابعة هذه الظاهرة الفلكية النادرة.

كما استعدت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء لرصد الكسوف الكلى للشمس بإنشاء معدات مراقبة على جسر أمبيرا الشهير مع توافد السائحين على المدينة لمشاهدة تلك الظاهرة.

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