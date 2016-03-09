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محافظ البحر الأحمر يقطع زيارته لـ"برلين" ويعود لاستقبال الوفد الأمنى الألمانى

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محافظ البحر الأحمر يقطع زيارته لـ"برلين" ويعود لاستقبال الوفد الأمنى الألمانى محافظ البحر الأحمر يقطع زيارته لـ"برلين" ويعود لاستقبال الوفد الأمنى الألمانى
قرر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قطع زيارته للمدينة الألمانية "برلين"، عقب افتتاح فعاليات بورصة ITB برلين، اليوم الأربعاء، والعودة لمدينة الغردقة، لاستقبال الوفد الأمنى الألمانى والذى يزور مطارات الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ ،خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس الجارى، للوقوف على الإجراءات الأمنية المتبعة داخل المطارات.

وقال محافظ البحر الأحمر، لـ" اليوم السابع"، إن الوفد الألمانى يضم خبراء من شركات الطيران الألمانية وخبراء تأمين المطارات وممثلون عن وزارة النقل الألمانية.

وأضاف، أن الملاحظات التي أبدتها وزارة النقل الألمانية بشأن بعض الإجراءات التي تحتاجها شركات الطيران الألمانية للاستمرار في تسيير رحلاتها إلى ، والمتعلقة بإجراءات تفتيشية إضافية على حقائب المسافرين تم تنفيذها بالكامل.

وتشارك "مصر" هذا العام فى فعاليات معرض " ITB برلين "السياحى الدولى، كشريك ثقافى فى المعرض، وتنطلق فعالياته فى المدينة الألمانية برلين اليوم الأربعاء ، احتفالا بمرور 50 عاما على بدء المعرض، ويعد" ITB برلين "من أهم المعارض السياحية فى العالم والمعروفة بـ" قمة العالم السياحية"، حيث يشارك فيه صناع القرار السياحى وممثلو القطاع السياحى من مختلف دول العالم، ما يعد فرصة حقيقية لتحسين الصورة الذهنية والترويج للمقصد السياحى المصرى.

فيما تحاول وزارة السياحة تكثيف الجهود المبذولة لاستعادة الحركة السیاحیة، وتغیر الصورة الذهنية عن المقصد السیاحي المصري، فى ظل تراجع الحجوزات الفندقية بمصر خلال الفترة الأخيرة، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر الماضى.

ويسعى الوفد المصرى الذى سيشارك فى فعاليات بورصة برلين، برئاسة وزير السياحة هشام زعزوع، إلى استغلال الحدث بالتواجد هذا العام بصورة أكثر تأثيرا وفعالية، والقيام بتنظيم عدة أحداث تعكس الصورة الحقيقية للمقصد السياحى المصري.

من جانبه قال تامر مرزوق، مدير المكتب السياحى ببرلين، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، إن مصر ستشارك بقاعة كاملة، A23، بمساحة 2700 متر مربع، وبمشاركة 52 فندقا و12 شركة سياحية، بالإضافة إلى مشاركة الغرفة التجارية الألمانية المصرية بعدد 11 شركة و7 فنادق.


>زعزوع يلتقى مع مسئولين حكوميين بألمانيا لاستئناف الرحلات لشرم الشيخ

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