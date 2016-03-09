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وزير الكهرباء:غير راض عن الخدمة المقدمة للمواطن رغم عدم انقطاع التيار

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وزير الكهرباء:غير راض عن الخدمة المقدمة للمواطن رغم عدم انقطاع التيار وزير الكهرباء:غير راض عن الخدمة المقدمة للمواطن رغم عدم انقطاع التيار
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه غير راض عن الخدمة الكهربائية التى تصل للمستهلك رغم القضاء على أزمة التيار الكهربائى التى تعرضت لها خلال السنوات القليلة الماضية ونجاح القطاع فى مواجهتها الصيف الماضى.

وأضاف شاكر لـ"اليوم السابع"، أنه لن يكون راض عن خدمة الكهرباء التى يحصل عليها المستهلك إلا بعد أن يتم القضاء تماما على انخفاض الجهد بنسبة 100% و ليست 99%، على حد قوله.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن المواطن المصرى يستحق أن يحصل على خدمة التيار الكهربائى بأعلى جودة ومعالجة مشاكل فواتير الكهرباء، مشيراً إلى أن مشاكل القراءات الخاطئة فى طريقها للقضاء عليها مع بدء تطبيق العدادات الذكية مسبوقة الدفع.


>الطاقة الجديدة: المستهلك يتحمل تكلفة الخدمة بالفاتورة بعد تطبيق العداد الذكى
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