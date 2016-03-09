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طارق يحيى: قدم لاعب الجيش ' اتقطمت مثل الخيار '

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طارق يحيى: قدم لاعب الجيش ' اتقطمت مثل الخيار ' طارق يحيى: قدم لاعب الجيش ' اتقطمت مثل الخيار '

أبدى طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش أسفه الشديد على الإصابة المروعة للاعبه محمد أشرف في الشوط الثاني للقاء الإنتاج الحربي.

وصرح يحيى عبر قناة الحياة 2"الإصابة صعبة للغاية، وللأسف لا أجد مبررًا لعصبية لاعبي الانتاج الحربي وجهازه الفني، فقدم محمد أشرف اتقطمت مثل الخيار".

وأضاف"الإصابة نتيجة العصبية الشديدة التي انتابت لاعبي الفريقين، إضافة إلى تعرض اللاعب لدفعة مع الضغط على الكرة من لاعب الانتاج الحربي".

وواصل"مندهش.. فالمباراة لم تكن حاسمة للقب الدوري أو عدم الهبوط".

وأوضح"أداء الطلائع في الشوط الأول لم يكن جيدًا، وتحسن نسبيًا في الشوط الثاني، وكنت أتمنى وجود تبديل آخر بعد طرد لاعب وسط الإنتاج الحربي".

وأتم طارق يحيى"ولكن للأسف أجريت تبديلات اضطرارية لإصابة لاعبين وخوفًا من طرد فرانك ستيفن، خاصة أن فريق الجيش يعاني كل مباراة بغياب 3 لاعبين من العناصر الأساسية سواء للإصابات أو الإيقافات".

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