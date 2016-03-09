مجلس إدارة الأهلي يعتمد ميزانيته التاريخية بفائض 259 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر ميزانيته التاريخية عقب اجتماع أعضاء الإدارة مساء يوم الثلاثاء والذي امتد للساعات الأولى من فجر الأربعاء.

وانتهى مجلس إدارة الأهلي من اعتماد الميزانية التاريخية التي قدرت بـ570 مليون جنيه وهو رقم يتحقق لأول مرة في تاريخ النادي.

وبلغ حجم الفائضات في ميزانية الأهلي 259 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات 311 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم عرض الميزانية على الجمعية العمومية التي من المقرر انعقادها في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر مارس الجاري.

وقرر مجلس إدارة الأهلي في الوقت ذاته تشكيل غرفة عمليات لإدارة الجمعية العمومية وتضم كل من محمد عبد الوهاب عضو الإدارة مع الاستعانة بمحمود علام المدير التنفيذي السابق للنادي.