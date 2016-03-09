بعد رؤية إيفونا في المطار .. عمر جابر يغني ' أنا الأسد أهو '

واقعة طريفة شهدها لقاء وتجمع بعثات الأهلي والزمالك وإنبي في مطار القاهرة قبل التوجه إلى الأراضي الإفريقية لبداية المشوار في دوري أبطال إفريقيا بالنسبة للقطبين ولمشاركة إنبي في بطولة الكونفدرالية.

#في_إفريقيا بالصور – الأهلي والزمالك وإنبي على طائرة واحدة لإثيوبيا

وحضر مراسل FilGoal.com لقاء عمر جابر لاعب الزمالك مع صديقه أحمد فتحي ظهير الأهلي وتناولهما لأطراف الحديث، وأثناء ذلك مر الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الاهلي على الثنائي والقى السلام عليهما.

فرد الثنائي التحية ثم نادى عمر جابر على صالح جمعة بعد انصراف إيفونا بعيدا وقال له مازحا "صالح، صالح .. إيفونا أهو .. أنا الأسد أهو .. أنا الأسد أهو".

إيفونا تألق أمام الزمالك في مباراة القمة الشهر الماضي وسجل هدفا بعد مشوار 50 مترا تفوق فيه على ثلاثي دفاع الأبيض، في المباراة التي انتهت بانتصار الأهلي 2-0.

وظهر المهاجم الجابوني مع سعد سمير مدافع الأهلي في مقطع بثته قناة النادي عقب الفوز على الزمالك يغنيان مقطع "أنا الأسد أهو" بشكل ساخر.

ويستعد الأهلي لملاقاة ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

فيما يحل غريمه التقليدي الزمالك ضيفا على يونيون سبورتيف دوالا الكاميروني في إطار ذات الدور ولكن يوم الأحد.

أما إنبي فسوف يتجه إلى كوت ديفوار لملاقاة أفريكا سبورتس في إطار دور الـ32 من الكونفدرالية يوم السبت.