خادم الحرمين يبحث والرئيس الأثيوبي مستجدات الأحداث في المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس فخامة الرئيس د. مولاتو تشومي ورتو رئيس جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بفخامته في المملكة، فيما أعرب فخامته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما وجده من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.

بعد ذلك جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الصحة م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، والقائم بأعمال سفارة أثيوبيا لدى المملكة فيصل علي إبراهيم.

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط فرناندو جنتليني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة آدم كولاخ، وعدد من المسؤولين.