حُب شاروخان لمصر يزداد يوماً بعد يوم

نشر شاروخان Shah Rukh Khan على تويتر فيديو إحتفال معجبيه في مصر بفيلمه الأخير Dilwale الذي أقيم في المركز الثقافي الهندي في القاهرة والتابع للسفارة الهندية حيث تضمّن مقطع الفيديو أفضل مشاهد الفيلم، خصوصًا تلك التي يظهر فيها مع شريكته في الفيلم، النجمة الهندية كاجول Kajol.

علق شاروخان على الفيديو بتغريدة قال فيها:

Time to make a visit again and do Suraj Hua Madham. The Sphinx the pyramids falafel, koshari & Cleo. Thx Egypt.

" حان الوقت مرة أخرى لكي أقوم بزيارة وأقدم Suraj Hua Madham مجدداً، أبو الهول، الأهرامات، الفلافل، الكشري وكليوباترا .. شكراً مصر."

يذكر أن Dilwale حقّق إيرادات ضخمة على مستوى الدول العربية كمصر و الإمارات والخليج.

أحبّ النجم البوليوودي شاروخان Shah Rukh Khan مصر حتى قبل أن يزورها للمرة الأولى، إذ صرّح قبل سنوات عن أمنيته أن يصوّر أحد أفلامه فيها بما أنها تمتلك أماكن كثيرة للتصوير فريدة من نوعها، كما قال. وأضاف كينج بولييود، كما يطلق عليه، واصفاً مصر ببوابة الوطن العربي في كافة المجالات خصوصاً في الإنتاج السينمائي على مرّ التاريخ.

يذكر أن كل من النجمين شاروخان Shah Rukh Khan و كاجول Kajol قد أعربا أثناء زيارتهما الأخيرة الى مصر قبل أشهر عن أملهما في زيارتها مرة ثانية خلال الفترة المقبلة.

وقال شاروخان Shah Rukh Khan خلال لقائه مع الإعلامية المصرية سمر يسري:

" أتلقى الكثير من التغريدات من معجبين مصريين على تويتر، وأود أن انتهز الفرصة لأقول لهم السلام عليكم وشكرا جزيلا على محبتكم لي وللأفلام الهندية.

أضافت كاجول Kajol من جهتها:

"من أسعد ذكرياتنا الأغنية التي قمنا بتصويرها هنا في مصر، ولهذا نود تكرار الزيارة".

