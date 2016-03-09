أولاد أنجلينا جولي عن عمل والدتهم: إنه سهل جداً

شارك 4 من أولاد أنجلينا جولي Angelina Jolie في أدوار صغيرة من فيلمها الأخير Kung Fu Panda 3 فتذوّقوا طعم النجومية السينمائية لوقت قصير عندما أدوا أصوات الباندا في الفيلم.



أوضحت النجمة الهوليوودية خلال إطلالتها في برنامج Good Morning Britain، أنها أخذت أطفالها الى موقع التصوير ليتعرّفوا على العمل الذي تكسب منه والدتهم المال لأجلهم، لكن الأمر أتى بنتائج سلبية وإيجابية بالنسبة إليها، إذ أن رؤية أولادها لها وهي تقوم بالتمثيل والإخراج عمل على تحفيزهم من جهة لأخذ الموضوع بكثير من الجدّية، لكن من جهة أخرى وجدوا أن عمل والدتهم في الفن سهل جداً حيث قالوا لها في السيارة عند عودتهم الى المنزل:"هل هذا كل ما تفعلينه؟ إنه عمل سهل جداً".

وبينما لا يشارك كل من باكس Pax و زهرة Zahara و شيلوه Shiloh ونوكس Knox والديهما النجمين أنجلينا جولي Angelina Jolie و براد بيت Brad Pitt حبّهما لمهنة التمثيل، إلا أنهم رغبوا بالمشاركة في فيلم الرسوم المتحركة الجديد الخاص بوالدتهم. واعترفت النجمة البالغة من العمر 40 عاما أن أطفالها شعروا بالخجل عندما دخلوا موقع التصوير إلا أنهم عادوا واستمتعوا كثيراً بالتجربة.



هي ليست المرة الأولى التي يشارك فيها أبناء الثنائي الهوليوودي في أفلام والدتهم الخاصة. فقد شاركت صغيرتها فيفيان Vivienne في دور أورورا Aurora في فيلم Maleficent، بينما شارك كل من زهرة Zahara وباكس Pax بأدوار صغيرة متفرّقة، بينما يساعد مادوكس Maddox والدته أنجلينا Angelina كثيراً في عملها وراء الكاميرا.

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