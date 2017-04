London Has Fallen الأول عربياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، بقاء فيلم The Revenant حيث حصد 12.5 مليون دولار، وبقي أيضاً فيلم Kings of Egypt في المرتبة الرابعة حاصداً 15.7 مليون دولار، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع فيلم Deadpool بعد أن سجّل 21.2 مليون دولار، وبقي الفيلم الكرتوني Zootopia في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 63.4 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني Ip Man 3 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 75 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Kings of Egypt الى المرتبة الخامسة حيث جمع 5.1 مليون دولار، ودخل فيلم Whiskey Tango Foxtrot في المرتبة الرابعة مع 7.4 مليون دولار، وتراجع فيلم Deadpool الى المرتبة الثالثة حيث جمع 16.7 مليون دولار، ودخل فيلم London Has Fallen في المرتبة الثانية مع 21.6 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Zootopia مباشرة في المرتبة الأولى حيث حصد 75 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi في المرتبة الخامسة حيث شاهده 3773 شخص، وتراجع فيلم Deadpool الى المرتبة الرابعة مع 4671 مشاهد، ودخل فيلم Zootropolis في المرتبة الثالثة حيث شاهده 4958 شخص، وتراجع فيلم Kings of Egypt الى المرتبة الثانية مع 6766 مشاهد، ودخل فيلم London Has Fallen في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 28541 أشخاص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi في المرتبة الخامسة حيث شاهده 16758 شخص، وتراجع فيلم Kings of Egypt من المرتبة الأولى الى الرابعة بعد أن شاهده 17779 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة أيضاً تراجع فيلم Deadpool حيث شاهده 21695 شخص، ودخل فيلم Zootropolis في المرتبة الثانية حيث شاهده 41662 شخص ودخل أيضاً فيلم London Has Fallen مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 109939 شخص.

في مصر، بقي فيلم "من ضهر راجل" في المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 277403 جنيه، وتراجع فيلم "المشخصاتي 2" الى المرتبة الرابعة مع 339759 جنيه، وتقدم فيلم "الهرم الرابع" الى المرتبة الثالثة حاصداً 614577 جنيه، وبقي فيلم "أوشن 14" في المرتبة الثانية مع 633374 جنيه، وبقي أيضاً فيلم Deadpool في المرتبة الأولى بعد أن جمع مليون و 328061 جنيه.