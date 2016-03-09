بلاغ سلبى بالعثور على قنبلة أمام بنك القاهرة فى بنى سويف

كشفت وحدة كشف المفرقعات بمديرية أمن بنى سويف عن سلبية بلاغ عن جسم غريب أمام بنك القاهرة وسط مدينة بنى سويف بعد فحصه، حيث تبين أنه بقايا طعام.

وتلقت وحدة كشف المفرقعات بإدارة الحماية المدنية ببنى سويف بلاغًا من أفراد الأمن والحراسات فرع بنك القاهرة بمدينة بنى سويف، بالإشتباه فى وجود قنبله أمام مبنى البنك.

وانتقل خبراء كشف المفرقعات لموقع البلاغ، وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً بمحيط البنك، وتم إغلاق الشوارع المتجهة لموقع البلاغ.

وبفحص البلاغ تبين أن الجسم المشتبه به عبارة عن كرتونة تحتوى على قمامة وبقايا مأكولات معلبة، ومغلقة بإحكام، ما أدى للاشتباه فيها.

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