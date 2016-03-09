مباحث مطروح تضبط 3 من مروجى المخدرات

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، من ضبط 3 من مروجى المخدرات، وبحوزة كل منهم كمية من مادة الحشيش المخدر، قبل ترويجها على عملائهم بمدينة مرسى مطروح، وتحررت المحاضر اللازمة وتم العرض على النيابة لمواصلة التحقيق.

وتلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "منصور. م ح"- 48 سنة، عاطل، مقيم فى مطروح - والمسجل شقى خطر تحت رقم 26 فئة " ب " فرض سيطرة والسابق اتهامه فى 74 قضية متنوعة (مخدرات - سرقة بالإكراه - سلاح نارى - مشاجرة - ضرب – سكر )، والصادر ضده حكم بالحبس 6 أشهر فى قضية قتل خطأ بجلسة 6 ديسمبر 2015، و"عبد اللطيف ع ا ه "- 38 سنة، عاطل، مقيم فى مطروح، حيث كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة تمكن إحداها من ضبطهما، بالشارع الجديد بمدينة مرسى مطروح، وضبط بحوزته طربة من جوهر الحيش وزنت حوالى 200 جرام و20 قطعة حشيش وزنت 100 جرام، وبمواجهتهما، بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط "أحمد م ر "- 37 سنة، عاطل، مقيم فى مطروح - السابق اتهامه فى قضيتين ( ضرب - مخدرات )، وبحوزته 43 قطعة مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 200 جرام وسلاح أبيض "سيف "، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بغرض الدفاع عن النفس.

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ضبط عاطل بحوزته 37 قطعة حشيش بمرسى مطروح

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