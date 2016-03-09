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تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الآثار بمصر القديمة

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تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الآثار بمصر القديمة تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الآثار بمصر القديمة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الآثار بمنطقة المنيل بمصر القديمة .

قرر وليد الزهوى وكيل نيابة القديمة، بإشراف المستشار محمد حسين رئيس نيابة مصر القديمة، فى وقت سابق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الآثار، وكلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشكيل لجنة من وزارة الآثار لفحص التمثال وبيان صحته من عدمه.

كان ضابط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، والمعينون بالمرور الأمنى المستحدث بمنطقة المنيل دائرة القسم، قد تمكنوا من ضبط "على.م.ع" 29 سنة، مقيم كرداسة بالجيزة، وبحوزته حقيبة بداخلها تمثال فرعونى يشتبه فى أثريته.

وبمواجهته اعترف بحيازته التمثال، وأقر بتحصله عليه من شخص يدعى "صلاح"، ولا يعلم باقى بياناته، والمقيم بمحافظة سوهاج "لا يمكنه الإرشاد عنه" بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بما سبق.

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مصر 365

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