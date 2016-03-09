بالصور.. الأهلى والزمالك "حبايب" بمطار القاهرة قبل رحلة إفريقيا

شهد مطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حالة من الود بين فريقى الأهلى والزمالك، حيث حرص الفريقين على تحية بعضهما.

وصافح أعضاء الفريقين أفراد الأجهزة الفنية بمصافحة ودار حديث ودى طويل بين الكابتن أسامة عرابى، المدرب العام للنادى الأهلى، وإسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك.

يذكر أن الأهلى والزمالك سيتوجهان على طائرة واحدة لإثيوبيا، ثم يتوجه الفريق الأحمر لأنجولا والأبيض للكاميرون، لخوض مباراتى الذهاب فى دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا.

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