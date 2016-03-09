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خالد يوسف مهاجما "دعم مصر" : لازال يمارس سياسة الإقصاء فى البرلمان

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خالد يوسف مهاجما "دعم مصر" : لازال يمارس سياسة الإقصاء فى البرلمان خالد يوسف مهاجما "دعم مصر" : لازال يمارس سياسة الإقصاء فى البرلمان
أكد خالد يوسف عضو مجلس النواب ، أن ائتلاف دعم وافق على أن توسع الهيئات البرلمانية للأحزاب التى تملك نواب بحد أقصى "نائبين" للفصل التشريعى الحالى، لأنه ليس لديه أزمة تجاه الأحزاب التى ستمثل باللجنة العامة بواقع تلك المادة.

وهاجم يوسف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، ائتلاف دعم مصر ، قائلا:"لازال يمارس سياسة الإقصاء و الاستحواذ و السيطرة على البرلمان و موافقته على تلك المادة ،لن تغير موقف النواب تجاهه".

و أوضح أن ائتلاف " ٢٥-٣٠ " مستمر فى عمله من خلال توحد رؤى عدد من النواب حول قضايا هامة و طرحهم لمشاريع قوانين برؤية واحدة .


>البرلمان يوافق على إلغاء المادة 172 من مشروع اللائحة وتعديل المادة 127
>عقب جلسات ساخنة.. ننشر اختصاصات اللجان النوعية بمجلس النواب بعد إقرارها

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مصر 365

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